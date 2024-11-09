Лозанна, Швейцария, 9 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Украинская бобслеистка Лидия Гунько хотела избежать наказания за нарушение антидопинговых правил и попыталась использовать свою антироссийскою позицию для получения снисхождения от Спортивного арбитражного суда (CAS), следует из документов этой судебной инстанции.

Pavlo_bagmut/Global Look Press Лидия Гунько

Во время Зимних Олимпиады 2022 года в Пекине во взятой у атлетки допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, которое относится к классу стероидов. При этом на соревнованиях Гунько заняла последнее по счёту 20-е место.

После выявленного нарушения Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проводило разбирательство. Спортсменка предположила, что запрещенное вещество могло попасть в организм после употребления загрязненной биологически активной добавки (БАД).

Она отказалась от проверки второй пробы и заявила, что ранее сданные ею допинг-тесты оказывались чистыми. Гунько также решила смягчить инцидент, заявив, что имеет негативную позицию по отношению к России.

Бобслеистка утверждала, что получала угрозы после сделанных ею политических заявлений на Олимпиаде. Кроме того, она заявила о вмешательстве внешних сил в деятельность ITA, а также поставила под сомнение правдивость и прозрачность проведённого антидопингового анализа.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине в допинг-пробе другой украинской спортсменки лыжницы Валентины Каминской были также обнаружены запрещённые вещества. В её организме оказались следы местеролона (способствует увеличению объема мышц), метилгексанамина (повышает выносливость, применяется как жиросжигатель) и гептаминола (сердечный стимулятор).

После этого она объявила о завершении карьеры. Каминская отметила, что новость о положительной допинг-пробе стала для неё катастрофой. Спортсменка добавила, что не сможет собрать доказательную базу, чтобы попытаться оправдаться.