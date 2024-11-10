Москва, 10 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удары по военным аэродромам и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщили 10 ноября в пресс-службе Министерства обороны России.

РИА Новости

Кроме того, российские войска поразили объекты энергетики, которые использует военно-промышленный комплекс (ВПК) киевского режима.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сводке ведомства.

Помимо этого, ВС РФ удалось нанести поражение скоплениям живой силы и боевой техники украинских формирований в 127 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября появилась информация российские войска нанесли удар с применением ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре украинской армии. 29 сентября стало известно, что российские военные поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ.

23 октября Минобороны России обнародовало данные о том, что Вооружённые силы РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, месту хранения безэкипажных катеров, а также цехам сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.