Москва, 10 ноября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу надо отдать должное за честную оценку американского общества. С таким утверждением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Он, конечно, сказал всё, как есть. Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был «let’s make America great again», то сейчас «let’s make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой. Это более реалистичная оценка. В этих обстоятельствах и нужно будет каким-то образом взаимодействовать с этой страной», — пояснила «РИА Новости» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила о прекрасных моментах сотрудничества США и России в прошлом. К этому стоило бы стремиться, но в США пока поощряется русофобия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Он отметил, что страна нуждается в поддержке, и пообещал помочь ей «исцелиться». Политик также подчеркнул, что его возвращение в Белый дом «позволит сделать Америку снова великой».

Мария Захарова 5 ноября заявила, что президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, и пожелала американскому народу преодолеть этот этап. По её словам, для Москвы нет разницы в исходе выборов, так как в Вашингтоне сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с РФ.