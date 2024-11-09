Москва, 10 ноября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поздравил сотрудников МВД с Днём сотрудников органов внутренних дел России. Обращение председателя СК 10 ноября опубликовал Telegram-канал ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«В МВД России проходят службу сотни тысяч офицеров, профессионалов своего дела, которые выполняют важные задачи, связанные с защитой граждан от преступных посягательств и охраной общественного порядка. Служба в полиции требует не только знаний и практических навыков, но также решительности, мужества и самоотверженности», — говорится в сообщении.

Бастрыкин подчеркнул, что сотрудниками МВД эффективно пресекаются факты незаконного оборота наркотиков, ведётся борьба с организованной преступностью с экстремизмом, обеспечивается безопасность жителей новых регионов.

По его словам, налаженная работа между сотрудниками Следственного комитета и МВД позволяет раскрывать преступления, в том числе экстремистские, разыскивать пропавших лиц и оперативно реагировать на важные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, с профессиональным праздником сотрудников МВД также поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу. Он отметил, что от них ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей.

Также Владимир Путин отметил, что в 2024 году государственных наград удостоены 659 сотрудников МВД, среди которых и те, кто — невзирая на смертельную опасность — не дрогнул, не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей.