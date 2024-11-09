Москва, 10 ноября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Соответствующее видеообращение 10 ноября опубликовано на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», — указал глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928435" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел

Он отметил, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу.

Путин подчеркнул, что от сотрудников МВД ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей.

«Особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность», — добавил он.

Также глава государства поблагодарил всех сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач, поставленных в рамках специальной военной операции, и выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел продолжат нести службу и работать в интересах на благо общества и государства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. По его словам, профессиональный праздник отмечают не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов и все, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодёжи. Он подчеркнул, что работа учителя вызывает особое уважение, и добавил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой.