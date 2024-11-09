Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Москва, 10 ноября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Соответствующее видеообращение 10 ноября опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», — указал глава государства.
Он отметил, что сотрудники МВД во все времена отличались мужеством и твёрдой верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма и верности долгу.
Путин подчеркнул, что от сотрудников МВД ожидают большей отдачи и новых результатов беспощадной борьбы с преступностью, противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и пресечения экстремизма, угрожающего суверенитету государства и безопасности людей.
«Особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения… Мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность», — добавил он.
Также глава государства поблагодарил всех сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач, поставленных в рамках специальной военной операции, и выразил уверенность в том, что сотрудники органов внутренних дел продолжат нести службу и работать в интересах на благо общества и государства.
Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. По его словам, профессиональный праздник отмечают не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов и все, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием молодёжи. Он подчеркнул, что работа учителя вызывает особое уважение, и добавил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой.