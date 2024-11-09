Москва, 10 ноября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Более 600 сотрудников МВД России отмечены государственными наградами в 2024 году. Об этом 10 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин, поздравляя правоохранителей с профессиональным праздником. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Только в текущем году 659 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них те, кто — невзирая на смертельную опасность — не дрогнул и не отступил, героически погиб при выполнении служебных обязанностей», — уточнил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел

Президент заверил, что россияне не забудут их подвиги, гордятся каждым, кто честно выполняет свой долг и верно служит Родине.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Владимир Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым и поздравил его сотрудников ведомства с профессиональным праздником. Выслушав доклад главы ФТС, президент заявил, что работа таможни состоит из сложных, но крайне ответственных направлений. Экономика страны и общество рассчитывают на эффективность труда таможенной службы, подчеркнул российский лидер.