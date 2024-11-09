Москва, 9 ноября, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — сказано в тексте документа.

Закон был ратифицирован Госдумой 24 октября, Советом Федерации — 6 ноября.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства сообщил, что договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, по сути, является возвращением к соответствующему договору времён СССР.

Также Путин отмечал, что, согласно четвёртой статье договора, одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств. Путин указал, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что соглашение РФ и КНДР подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отметил Небензя.