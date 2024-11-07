Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, по сути, является возвращением к договору времён СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Флаги КНДР и России

«С КНДР есть договор, который мы подписали и с другими странами. И был с Советским Союзом, потом просто естественным образом прекратил свое существование. Мы, по сути, вернулись к нему, вот и все. Там новизны-то никакой нет, кто бы чего ни говорил», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 30 октября подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. По словам дипломата, ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.