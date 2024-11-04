Штат Северная Каролина, США, 4 ноября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Хариккейнз» прервал трёхматчевую победную серию «Вашингтон Кэпиталз», обыграв команду российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25. Встреча, завершившаяся со счётом 4:2, прошла в Роли на стадионе «Леново Центр».

Michael Miller Александр Овечкин

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Овечкин (20’) и американский нападающий Брэндон Дюхайм (20’). В составе «Каролины» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов (15’, 26’), признанный первой звездой матча, чешский хоккеист Мартин Нечас (23’) и россиянин Андрей Свечников (60’).

Гол в этом матче стал для Александра Овечкина 860-м в карьере во всех матчах в рамках НХЛ. Таким образом, россиянин сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионата канадца Уэйна Гретцки до 34 голов.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с восемью победами и 16 набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина Харрикейнз» с тем же количеством очков располагается позицией выше.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября Овечкин отметился двумя результативными действиями в мачте с «Монреаль Канадиенс», обошёл Джона Тавареса по голевым передачам в матчах против этой команды и вышел на шестое место по этому показателю. До этого Овечкин оформил дубль в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил две шайбы менее чем за две минуты и был признан первой звездой матча.

Ранее Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По его словам, это всего лишь «вопрос времени».