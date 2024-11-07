Вашингтон, 7 ноября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в ночь с 6 на 7 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Коннор Макмайкл (5-я минута) и белорусский нападающий Алексей Протас (36). Также на счету россиянина Александра Овечкина гол (51-я минута) и результативная передача.

В составе «Нэшвилла» отличились финский нападающий Юусо Пярссинен и канадский форвард Стивен Стэмкос.

«Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября. «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Флорида Пантерз» 8 ноября.

Забитая в этом матче шайба стала для Овечкина 861-й за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ. Таким образом, хоккеист сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 33 шайб.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября «Каролина Хариккейнз» прервал трёхматчевую победную серию «Вашингтон Кэпиталз», обыграв команду российского нападающего Александра Овечкина в матче НХЛ сезона 2024/25. Встреча, завершившаяся со счётом 4:2, прошла в Роли на стадионе «Леново Центр».

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Овечкин (20’) и американский нападающий Брэндон Дюхайм (20’). Гол в этом матче стал для российского форварда 860-м в карьере во всех матчах в рамках НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» с десятью победами и 18 набранными очками на сегодня занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.