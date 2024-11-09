Москва, 9 ноября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 9 ноября перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, 28 украинских дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 — над территорией Курской, четыре над территорией Новгородской, два — над Смоленской, два — над Тульской областями. Ещё по одному беспилотнику средства ПВО перехватили и уничтожили над территориями Орловской и Тверской областей.

Как передавало ИА Регнум, по данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, обломки украинского БПЛА выбили стёкла в одном из частных домов в регионе. Обошлось без пострадавших. Вместе с этим ночью об атаке дронов неоднократно сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.