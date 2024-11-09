Осло, 9 ноября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Отказ от планов по вступлению в Североатлантический альянс и сохранение нейтрального статуса станут базовыми условиями установления мира. К такому выводу пришёл профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения, но отказа страны от вступления в НАТО будет недостаточно: альянс должен отказаться от расширения», — пояснил эксперт в соцсети Х.

По мнению политолога, необходимо политическое решение, так как заморозка конфликта позволит США и дальше накачивать ВСУ оружием ради новых столкновений.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября обозреватели журнала The Economist раскрыли два рассматриваемых Киевом варианта завершения военного конфликта. Первый сценарий предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и признание Украиной нейтрального статуса. Согласно второму варианту, военная и финансовая поддержка киевского режима будет увеличена, сохранится перспектива вступления Украины в НАТО. Киев в своём решении зависим от выбора избранного президента США Дональда Трампа, отметили авторы. В статье допустили, что руководители киевского режима попытаются заинтересовать Трампа доступом США к природным ресурсам на контролируемой ими территории.

Одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО, подчёркивал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.