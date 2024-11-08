Лондон, 8 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Руководители киевского режима работают с двумя «публичными формулировками» о завершении военного конфликта, один из которых предполагает заморозку боевых действий и нейтралитет Украины, а другой — наращивание поддержки Киева со стороны Запада и перспективу вступления в НАТО, отметили в своей публикации 8 ноября обозреватели журнала The Economist.

Первый вариант ранее был представлен, по данным СМИ, кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнсом, он предполагает заморозку боевых действий по линии фронта и признание Украиной нейтрального статуса, напомнили авторы.

Другой сценарий ранее был предложен экс-госсекретарем США Майком Помпео — согласно ему, военная и финансовая поддержка киевского режима будет увеличена, а перспектива вступления Украины в НАТО сохранится.

Решение для Киева будет зависеть от того, какой сценарий выберет избранный президент США Дональд Трамп, отметили авторы.

«Во время своей предвыборной кампании господин Трамп обещал закончить войну в течение 24 часов. Никто — возможно, даже сам господин Трамп — не знает, в чём на самом деле состоит его мирный план», — сказано в материале.

Возможно, руководители киевского режима попытаются заинтересовать Трампа доступом США к природным ресурсам на контролируемой ими территории, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 ноября заявил, что Трамп прекратит финансирование киевского режима, и это поспособствует мирному урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.