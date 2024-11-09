Москва, 9 ноября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. С начала 2024 года в Сеть утекли более 600 млн записей о гражданах России. Такую цифру сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

geralt Интернет

«За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 600 млн записей», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным службы, за октябрь ведомство зафиксировало 13 случаев утечек баз данных, которые содержали свыше 9,7 млн записей о россиянах.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день в открытом доступе находятся около 90% персональных данных взрослых россиян. По его словам, ситуация давно уже выглядит плачевной. Представитель кредитной организации пояснил, что личные данные пользователей попадают в открытый доступ в результате утечек информации. По его словам, по итогам 2023 года и начала 2024 года основными источниками утечек являются не банки (на них приходится не более 2%), а интернет-магазины и медицинские учреждения.

Кузнецов добавил, что на 2023 год пришёлся пик утечек, в 2024 году ситуация начала меняться ― их стало намного меньше.

В свою очередь директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков в конце сентября заявил, что хакеры могли воспользоваться многочисленными утечками данных в России и создать базу данных с информацией почти о каждом россиянине. Он отметил, что в дальнейшем эта информация может использоваться для различных целей, в том числе атак и обзвонов.

В сентябре зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин сообщил, что правительство РФ работает над поправками ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Наказание предлагают смягчить, но для этого оператор данных должен выполнить некоторые условия.