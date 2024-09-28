Москва, 28 сентября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Хакеры могли воспользоваться многочисленными утечками данных в России и создать базу данных с информацией почти о каждом россиянине. Об этом сообщил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в дальнейшем эта информация может использоваться для различных целей, в том числе атак и обзвонов.

«Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», — сказал Дрюков, отвечая на вопрос ТАСС о существовании примерной базы всех россиян на основе утечек.

По его словам, в настоящее время хакеры пытаются монетизировать каждую утечку, продавая данные, прежде чем использовать их для нанесения ущерба компании и государству.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года хакеры получили доступ к внутренним системам обмена сообщениями сотрудников компании, создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI, и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта.

Ранее во время выборов президента России хакеры совершили 12,2 млн DDos-атак на все цифровые ресурсы Центризбиркома, в том числе 14 целенаправленных атак общей продолжительностью 84 минуты.