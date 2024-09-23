Москва, 23 сентября, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Правительство РФ работает над поправками ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

TheDigitalWay

По его словам, речь идёт об инициативе, которая может смягчить наказание за утечку таких нарушений, но для этого оператор данных выполнит некоторые условия. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сенатор рассказал, что, в соответствии с предложением, для смягчения наказания оператор данных должен будет каждый год выделять средства на мероприятия по обеспечению информационной безопасности. Размер финансирования не должен быть ниже установленного размера.

Кроме того, оператору потребуется произвести денежные выплаты гражданам, пострадавшим от утечки данных, а также подтвердить соблюдение требований к защите персональных данных в случае их обработки в информационных системах. Также у организации не должно быть обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных. Российский лидер отмечал, что таким штрафам могут подвергаться компании, допустившие утечку.