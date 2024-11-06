Москва, 6 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. На сегодняшний день в открытом доступе находятся около 90% персональных данных взрослых россиян. Об этом 6 ноября на форуме кибербезопасности SOC Forum сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, ситуация давно уже выглядит плачевной.

«По нашим данным, около 3,5 млрд строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению», ― уточнил Кузнецов.

Представитель кредитной организации пояснил, что личные данные пользователей попадают в открытый доступ в результате утечек информации. По его словам, по итогам 2023 года и начала 2024 года основными источниками утечек являются не банки (на них приходится не более 2%), а интернет-магазины и медицинские учреждения.

Кузнецов добавил, что на 2023 год пришёлся пик утечек, в 2024 году ситуация начала меняться ― их стало намного меньше.

Как сообщало ИА Регнум, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков в конце сентября заявил, что хакеры могли воспользоваться многочисленными утечками данных в России и создать базу данных с информацией почти о каждом россиянине. Он отметил, что в дальнейшем эта информация может использоваться для различных целей, в том числе атак и обзвонов.

Директор центра напомнил, что было немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах и в медицинских учреждениях. По его словам, в настоящее время хакеры пытаются монетизировать каждую утечку, продавая данные, прежде чем использовать их для нанесения ущерба компании и государству.

В сентябре зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин сообщил, что правительство РФ работает над поправками ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Наказание предлагают смягчить, но для этого оператор данных должен выполнить некоторые условия.