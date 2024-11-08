Лондон, 9 ноября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. С приходом в июле к власти лейбористов отношения Лондона и Киева ухудшились. На Украине разочаровались неспособностью Великобритании поставить дополнительные дальнобойные ракеты, написала газета The Guardian.

Keirstarmer.com Кир Стармер

Издание со ссылкой на украинских чиновников отметило, что в Киеве с августа обсуждают возможный визит премьер-министра Кира Стармера. Однако его встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским несколько раз откладывали по инициативе Лондона.

«Нет смысла в приезде Стармера как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения», — цитирует газета украинского чиновника.

В качестве примера источник напомнил о последней встрече в Венгрии Зеленского и Стармера, которая не привела к ни к какому прогрессу по вопросу пополнения украинских запасов ракетами Storm Shadow.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября во время встречи в Белом доме американский президент Джо Байден и Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и глава Белого дома сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Подменой понятий назвал президент Владимир Путин обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, предупредил глава государства.