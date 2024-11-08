Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Евросоюз рассматривает сценарий, при котором с приходом Дональда Трампа на пост президента в 2025 году существенно сократится помощь Украине. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ).

ИА Регнум ЕС, помощь Украине, евро

Как пишет газета, данный вопрос поднимался на ужине лидеров Евросоюза в Будапеште 7 ноября.

«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву», — говорится в материале.

Отмечается, что в Еврокомиссию может быть направлен запрос о проработке способов финансовой поддержки киевского режима к предстоящей встрече лидеров ЕС в Брюсселе в декабре.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воздержалась от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Её же примеру последовал глава Евросовета Шарль Мишель. Отвечая журналистам на вопрос о готовности ЕС продолжать дальнейшую поддержку и компенсировать помощь США в случае её прекращения, фон дер Ляйен напомнила о наличии Фонда Украины, в котором предусмотрены 50 млрд евро на макрофинансовую помощь, а также согласованный партнёрами по G7 кредит на такую же сумму, но в долларах США. Киеву этих средств хватит до 2026 года, отметила глава ЕК.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансирование киевского режима, что поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта. Орбан уточнил, что конфликт на Украине нанёс огромный ущерб всему миру. Без поддержки ВСУ экономика Европы была бы в «гораздо лучшем состоянии», считает венгерский политик.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.