Суджанский район, Курская область, 8 ноября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Множество уничтоженной техники стран НАТО, переданной военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Валерий Мельников/РИА «Новости»

На кадрах можно видеть уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и побитыми стеклами. Вместе с этим на видео попала уничтоженная бронемашину МRAP американского производства для транспортировки живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Минобороны РФ доложило, что подразделения группировки ВС РФ «Север» ведут наступление в Курской области. Также 8 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 30,5 тыс. человек.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.

7 ноября президент заявил, что руководители киевского режима принимают решения не в интересах своего народа, и указал, что приказ держаться в Курской области, несмотря на огромные потери, до завершения президентских выборов в США был направлен Киеву из-за океана.