Москва, 8 ноября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны России, сообщили 8 ноября в пресс-службе судов общей юрисдикции города российской столицы.

Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Уточняется, что арестованный является фигурантом дела о мошенничестве при заключении государственных контрактов. По этому делу также отправлены по стражу ещё два человека.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алексеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в постановлении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ещё одна подозреваемая отправится под домашний арест. Следствие считает, что фигуранты дела ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны в ходе выполнения госконтрактов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября в Санкт-Петербурге 224-й гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майору ЦВО Денису Путилову. Он проведёт под стражей время до 5 января 2025 года включительно.

Против самого Путилова было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В СК РФ уточнили, в 2023 году для исполнения гособоронзаказа Минобороны РФ заключило ряд контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Общая стоимость контрактов составляла более 140 млн рублей. Генерал-майор отвечал за контроль за выполнением работ.

Следователи полагают, что Путилов получил от предпринимателя в взятку в размере 10 млн рублей за лояльные проверки, а также за покровительство и помощь в заключении новых контрактов.

В сентябре стало известно об аресте фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны России Владимира Иванова. Он проходит по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему также инкриминируется хищение денежных средств, которые были выделены для реализации госконтракта Минобороны РФ.