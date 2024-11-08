Санкт-Петербург, 8 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге арестовал подозреваемого в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майору ЦВО Денису Путилову, сообщили 8 ноября в объединенной пресс-службе судов города.

«Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

«224-й гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Виноградова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ», — сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Арест подозреваемого продлится до 5 января 2025 года включительно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в против Путилова, которого заподозрили в получении крупной взятки. Генерал-майор был задержан. Дело, по которому проходит Путилов, было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным СК РФ, в 2023 году для исполнения гособоронзаказа Министерство обороны России заключило несколько контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Общая стоимость контрактов превышала 140 млн рублей. Путилов контролировал выполнение работ.

Следствие считает, что он получил от исполнителя 10 млн рублей за лояльные проверки, а также за покровительство и помощь в заключении новых контрактов.