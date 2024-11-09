Москва, 9 ноября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Обилие выходцев из мусульманских стран, недовольных конфликтом на Ближнем Востоке, способствовало нападению на израильских болельщиков в Амстердаме. Об этом завил политолог Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум. Он также указал на двойные стандарты на Западе, позволяющие командам из Израиля участвовать в международных соревнованиях.

По данным СМИ, в ночь на 8 ноября в Амстердаме произошло нападение на израильских граждан, которые прибыли поддержать футбольный клуб «Маккаби» на матч Лиги Европы против местного «Аякса». Беспорядки начались после того, как группа неизвестных срывала флаги Палестины на улицах Амстердама. Но ещё одной из причин драки могло стать неподобающее поведение израильских болельщиков во время футбольного матча, когда на стадионе была объявлена минута молчания в память о жертвах наводнения в Испании.

«Я уверен, что не было единой какой-то причины, из-за которой случилось вот это избиение. И это, конечно, в любом случае преступление, когда людей бьют, когда творится самосуд. Это нарушение общественного порядка и уголовно наказуемое преступление, как минимум хулиганство»,— заявил эксперт.

Он допустил, что бить могли «не просто каких-то болельщиков, которые не поддержали минуту молчания на футбольном матче», а «по национальному признаку». По мнению политолога, одной из предпосылок к событиям в Нидерландах могла стать бесконтрольная миграция из мусульманских стран на территорию Европейского союза. Борисов сам недавно вернулся из Германии и поделился наблюдениями о миграционной обстановке в ЕС.

«В Европе сейчас засилье арабоговорящего населения. Это как легальные, так и нелегальные мигранты, их очень много. И поэтому можно было ожидать, что какие-то провокации будут, учитывая нынешнюю, очень острую ситуацию на Ближнем Востоке. Я не хочу говорить, что кто-то прав, или кто-то не прав — должны разобраться правоохранительные органы той страны, где это произошло. Но то, что там есть довольно агрессивное мусульманское население и диаспоры, — это безусловно», — уточнил эксперт.

Он предположил, что нападение на израильских болельщиков могло произойти организованно, не только под воздействием внезапно нахлынувших эмоций. И в целом влияние мигрантов в обществе растёт.

«Я сейчас был в Германии, и там уже начинают открываться рождественские рынки и рождественские центры, поскольку скоро Новый Год. И всегда эти рынки так назывались, а сейчас я проезжал в Берлине мимо такого вот рождественского рынка, и он уже называется — зимний рынок. То есть, исходя из какой-то непонятной мне политкорректности перед мигрантами из мусульманских стран, немцы стали переименовывать рождественские и христианские вещи в нейтральные. Это то, что я не могу ни понять, ни принять», — рассказал Борисов.

Также эксперт прокомментировал ситуацию в Нидерландах с точки зрения отстранения российских спортсменов от международных соревнований под предлогом безопасности. По его мнению, произошедшая драка в Амстердаме наглядно показывает, как западные чиновники лицемерно прикрылись вопросами безопасности лишь там, где это было удобно с политической стороны.

«Это является хорошим примером двойных стандартов и лицемерия Запада. Я считаю, то что версия европейских чиновников о том, что они позаботились о наших болельщиках и о нашей команде, имеет право на существование. Может быть это и правильно. Я могу понять мотивы, которыми они руководствовались. Но когда я вижу, что с другой стороны, при точно такой же остроте конфликта на Ближнем Востоке, не предпринимаются такие же точно меры в отношении израильской команды, то я понимаю, что это конечно же делается не просто так, а из каких-то политических моментов в отношении России. Европейцы прикрывались заботой о нашей безопасности, когда отменяли игры наших спортивных команд»,— подытожил политолог.

В апреле ИА Регнум сообщало, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что миграция может стать «разрушающей силой для Евросоюза». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за глубоких культурных различий между странами Европы, из-за чего они не могут договориться и выработать единую миграционную политику.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отмечал, что Брюссель навязывает странам миграционный пакт, с которым Будапешт не согласен. Орбан добавил, что и Польша выступает против этого нововведения.