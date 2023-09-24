Брюссель, 24 сентября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Миграция может стать «разрушающей силой для Евросоюза», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью газете The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за глубоких культурных различий между странами Европы, из-за чего они не могут договориться и выработать единую миграционную политику. Глава евродипломатии привел в качестве примера два типа государств: полностью открытую для беженцев Испанию, а также страны, которые придерживаются «японской модели» и категорически не хотят принимать мигрантов на своей территории.

Вместе с тем Боррель утверждает, что Европе очень нужны мигранты, которые, прибывая на континент, помогают компенсировать «невероятно низкий демографический рост».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС активизировать усилия по борьбе с нелегальной миграцией. Он предупредил, что бездействие грозит повторением миграционного кризиса 2015 года.

Нехаммер подчеркнул, что действующая система предоставления убежища мигрантам в ЕС не работает и эту проблему нужно решать совместно со всеми странами Европы. 17 сентября глава Евросовета Шарль Мишель проинформировал, что на неформальном саммите глав государств и правительства стран ЕС в начале октября 2023 года планируется поднять вопрос о нелегальной миграции.