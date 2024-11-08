Мелитополь, 8 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Запорожской области перед судом предстанут трое несовершеннолетних, обвиняемых в ряде уголовных преступлений, в том числе в участии в террористическом сообществе и покушении на теракт, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

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В период с февраля 2022 года по март 2023 года обвиняемые, приверженцы украинской националистической идеологии, действуя в интересах СБУ, создали террористическое сообщество и совершили ряд преступлений, сказано в сообщении.

«В указанный период по заданию кураторов СБУ несовершеннолетние организовали закладку самодельного взрывного устройства на участке местности, прилегающем к железнодорожным путям маршрута «Мелитополь — Тащенак» 1223 км, для последующего совершения террористического акта», — отметила пресс-служба.

Кроме того, несовершеннолетние следили за депутатом областного Законодательного собрания и сотрудником правоохранительного органа, и, следуя инструкциям кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить под днище автомобилей, сказано в сообщении.

Фигурантов обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывных устройств, совершённом организованной группой, и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Все фигуранты заключены под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, в октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на Северном Кавказе наблюдается усложнение обстановки в сфере борьбы с терроризмом. Наращивается распространение в интернете радикальных идей, провоцирование беспорядков и попытки вовлечь в террористическую деятельность несовершеннолетних, отметил Бортников.

В сентябре ФСБ сообщила о задержании в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи шестерых граждан, в том числе троих несовершеннолетних. Были возбуждены уголовные дела о теракте. Злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение, отмечалось в сообщении.