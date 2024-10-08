Москва, 8 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается усложнение обстановки в сфере борьбы с терроризмом, заявил 8 октября на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников.

Гавриил Григоров/РИА Новости Директор ФСБ Александр Бортников

Наращивается распространение в интернете радикальных идей, провоцирование беспорядков и попытки вовлечь в террористическую деятельность несовершеннолетних, отметил Бортников, передаёт пресс-служба НАК.

«В условиях специальной военной операции фиксируется наращивание интенсивности распространения в информационном пространстве радикальных идей различного толка, провоцирование массовых антиобщественных акций и беспорядков. Для этого террористы и неонацисты используют в том числе популярные у молодёжи интернет-сервисы и мессенджеры», — сказано в сообщении.

Предусмотрены определённые коррективы в работе по профилактике терроризма, в том числе активизируется воспитательная работа в учебных заведениях, отметил Бортников.

«В текущем году в округе совершено 6 терактов, предотвращено 23 преступления террористической направленности. Задержаны свыше 200 лиц, из которых больше половины — молодёжь в возрасте до 35 лет. Пресечена деятельность пяти законспирированных ячеек, члены которых готовили теракты и вовлекали в противоправную деятельность местное население», — сообщила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в августе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся тяжёлой, а в регионе сохраняется тенденция роста экстремистских и террористических преступлений.

С начала 2024 года в России было выявлено 45 ячеек международных террористических организаций, которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии, сообщила также в августе пресс-служба НАК. Угрозы со стороны таких организаций, чьи эмиссары пытаются внедрять идеи нетрадиционных для РФ течений ислама, а также ведут поиски исполнителей терактов и вооружённых нападений, сохраняются, отмечалось в сообщении.