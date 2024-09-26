Москва, 26 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Шесть человек задержали в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили 26 сентября в Центре общественных связей ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние — 2007 и 2009 годов рождения», — говорится в сообщении спецслужбы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о теракте. В то же время действия фигурантов проверяют по статье о государственной измене.

Согласно информации ФСБ, на задержанных вышли кураторы из украинских спецслужб и предложили им до 15 тыс. рублей за поджоги на объектах железнодорожного транспорта и связи.

«На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом ещё одну, потом ещё одну», — приводит слова задержанного спецслужба.

Позже, отмечает подозреваемый, украинский куратор стал присылать в мессенджер инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, которые затем предполагалось применить для подрывов поездов, цистерн и коммерческих поездов.

Отмечается, что злоумышленникам по совокупности преступлений грозит до пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников. По данным ведомства, он также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для того, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и совершить диверсии на железнодорожных путях. По адресу, где он проживает, и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора и средства связи с СБУ.

Отмечалось, что задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, а также теракте и диверсии.

До этого в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.