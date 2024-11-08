Вологда, 8 ноября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Вологодские чиновники провалили экзамен по русскому языку. Тест на грамотность госслужащим устроил губернатор региона Георгий Филимонов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ (Центральных исполнительных органов госвласти. ― Прим. ред.) <…> Всего одна «пятёрка», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что в диктанте школьного уровня приняли участие 143 госслужащих. 59 человек написали текст на тройки. При этом каждый третий полностью провалил экзамен: 43 человека сделали такое количество ошибок, что их работы заслуживают только неудовлетворительной оценки.

Чиновники зачастую допускали грубейшие ошибки. Например, там, где нужно было выбрать «тся» или «ться», писали «присмотретЦА».

Губернатор Филимонов поручил разработать программу по повышению грамотности управленцев.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Филимонов после того, как ему доложили на совещании о том, что результаты экзаменов по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России, решил выразить своё недовольство на иностранном языке. По-английски он попросил чиновников ответить, какие проблемы с английским языком.

Президент России Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России подчеркнул, что русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Он отметил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность страны, и подчеркнул, что именно из этого надо исходить при составлении программы обучения языку.

Российский лидер поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Также глава государства поддержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку.

Путин отметил, что Россия в настоящее время укрепляет свои позиции в мире и потому интерес к русскому языку растёт.