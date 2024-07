Вологда, 25 июля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, услышав на совещании о плохих результат ЕГЭ по иностранному языку, решил заговорить с чиновниками на английском. Моментом беседы он поделился в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов

На видеозаписи Филимонову озвучивают итоги проведения ЕГЭ. Результаты экзаменов по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по России. Услышав подобное, глава региона решил выразить своё недовольство на иностранном языке.

«What is the difficulty with English language? What is wrong with English?.. Please, answer my question. If you don’t mind, please (Какие проблемы с английским языком? Что не так с английским?.. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Если вы не возражаете, пожалуйста)», — поинтересовался он у подчинённых.

Ответ остался за кадром.

В конце июня в Сети распространилось видео с одного из городских праздников. На нём Филимонов зачитал рэп на английском языке и под аплодисменты зрителей показал удар ногой с разворота.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года. Этим же указом российский лидер принял прошение об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Президент провёл встречу с Филимоновым и Кувшинниковым. Он поблагодарил уходящего губернатора за большую проделанную работу за 12 лет нахождения на посту. Российский лидер пообещал выполнить просьбу Кувшинникова позволить ему продолжать работать на благо региона.

Филимонов является сыном директора центра боевых искусств в Череповце Юрия Филимонова. До своего назначения врио губернатора он был заместителем председателя правительства Московской области. Его представил на эту должность в ноябре 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв. С 2005 по 2009 год Филимонов работал советником управления президента по внешней политике.