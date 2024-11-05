Москва, 5 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции в мире, и потому интерес к русскому языку растёт, заявил 5 ноября президент Владимир Путин.

РИА Новости/Алексей Никольский

Аналогичные процессы происходят в экономике — интерес к определённым валютам в мире зависит от величины экономики страны-эмитента, сказал глава государства в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Интерес к языку той или иной страны растёт по мере роста авторитета той или иной страны, её роли и значения в мировых делах. Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, это совершенно очевидная вещь. Конечно, растёт и интерес к русскому языку», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания совета президент также поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Кроме того, Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Также глава государства поддержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку. Русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны, подчеркнул президент.

В ходе заседания совета Путин также иронически прокомментировал проблему мата, назвав его «грехом» и отметив: «кто из нас без греха». Для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, отметил президент.