Москва, 8 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос журналиста о якобы размещении солдат КНДР в зоне проведения СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать Министерству обороны», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста, может ли Кремль подтвердить размещение в зоне боевых действий воюющих на стороне РФ солдат КНДР.

Как передавало ИА Регнум, постпред РФ при ООН Василий Небензя 30 октября подчёркивал, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, так как не направлено против третьих стран. По словам дипломата, ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН в свою очередь отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в спецоперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что Запад может готовиться к отправке своих войск на Украину и для оправдания своих действий целенаправленно распространяет слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.