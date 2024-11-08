Москва, 8 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза антитеррористическую защищённость транспорта и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Кремля.

С основными докладами выступили министры транспорта и внутренних дел Роман Старовойт и Владимир Колокольцев.

«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищённости транспорта и транспортной инфраструктуры», — сказал Путин, открывая заседание.

Как передавало ИА Регнум, темой одной из заседаний Совбеза в августе стали отдельные аспекты борьбы с терроризмом. С основным докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Путин ранее назвал терроризм одной из самых серьёзных угроз ХХI века. За терактами зачастую стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран — используя террористов, они пытаются дестабилизировать обстановку в странах, разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь, подчеркнул президент.

В мае Путин обсудил с постоянными членами Совбеза укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Основным докладчиком был министр иностранных дел Сергей Лавров.