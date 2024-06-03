Москва, 3 июня, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 июня обсудил с Совбезом вопросы информационной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин

С основным докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик — Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития», — сказал президент в начале совещания.

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31 мая Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. В начале совещания глава государства уточнил, что на заседании заслушают несколько докладчиков, и предоставил слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Путин на коллегии ФСБ поручил ведомству усилить защиту информационной инфраструктуры в России и расширить меры превентивного реагирования с учётом роста количества кибератак. Президент призвал ФСБ для решения задач по киберзащите активно сотрудничать с учёными, бизнесом, занимающимся цифровыми разработками, а также использовать российские достижения в квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта.

Запад поощряет кибератаки хакерских группировок в отношении России, заявил в апреле заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев. США и Великобритания, а также подконтрольные им страны поощряют международную деятельность киберпреступников в том случае, если это может нанести ущерб безопасности и экономике России, подчеркнул он.