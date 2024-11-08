Песков: РФ не передавала посланий Киеву через премьера Венгрии
Москва, 8 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Россия не передавала Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана каких-либо посланий, сообщил журналистам 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на соответствующий вопрос.
«Нет, через Орбана ничего не передавал»,— сказал представитель Кремля.
Песков также уточнил, что конкретной информации о встрече Орбана и главы киевского режима Владимир Зеленский нет.
Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября глава киевского режима прибыл в Венгрию для участия в в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Эту страну он не посещал с начала специальной военной операции (СВО).
До этого Виктор Орбан подверг критике «план победы», выдвинутый главой киевского режима. Венгерский лидер отметил, что представленный документ заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию.