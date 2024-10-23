Будапешт, 23 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

EPA/ТАСС

Глава венгерского правительства отметил, что Украина и Бельгия пытаются втянуть всю Европу в конфликт с Россией.

«Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией путём приглашения Украины в НАТО», — приводят слова Орбана венгерские СМИ.

Ранее Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских стран играют с огнём, втягиваясь в украинский конфликт, который может спровоцировать новую мировую войну. Он добавил, что хотя главы стран Европы и не идут к войне прямо, однако ежедневно делают шаги в этом направлении, при этом большая часть населения их стран стоит на стороне мира.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Зеленский заявил, что Украина не стремится возвращать контроль над ядерным оружием, а лишь хочет получить приглашение в НАТО. По его словам, Киев на всех уровнях затрагивает вопрос о гарантиях безопасности для Украины, и в этом контексте у Североатлантического альянса нет альтернатив.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что в Киеве продвигают не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Он назвал намерения киевского режима недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.