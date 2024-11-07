Будапешт, 7 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Венгрию, которую не посещал с начала специальной военной операции (СВО). Об этом 7 ноября сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Denes Erdos/AP/TASS Президент Кипра Никос Христодулидис, глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Европейского политического сообщества

Политик собирается принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште. Он также намерен провести несколько встреч, по итогам которых пообщается с прессой.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября глава киевского режима заявил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором Киев хочет зафиксировать обещание Будапешта не блокировать приглашение в НАТО. По его мнению, соглашение позволит «убрать недоразумения» или «ответить на вызовы современности, прошлого и будущего», а также больше не поднимать вопрос венгерских нацменьшинств на Украине.

1 ноября пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай отметил, что венгерские власти отказались включить в соглашение о сотрудничестве с Киевом пункт о вступлении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что венгерские власти ясно дали понять это украинской стороне.

Агентство Bloomberg проинформировало, что лидеры европейских стран боятся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласит экс-главу Белого дома Дональда Трампа выступить по видеосвязи на неформальном саммите ЕС в Будапеште в случае, если тому удастся победить на президентских выборах в США. Дипломаты, мнение которых привели журналисты, считают, что участие этого американского политика в саммите якобы вызовет недовольство многих лидеров стран ЕС.