Москва, 8 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Антоновка в Донецкой Народной Республике, сообщила 8 ноября пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В течение минувшей недели подразделения группировки отразили 11 контратак ВСУ. Потери противника в зоне ответственности группировки в указанный срок составили более 4420 человек.

Как передавало ИА Регнум, также 8 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что всего за минувшую неделю ВС РФ освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области.

Совокупные потери ВСУ за неделю составили около 14 тыс. человек. 47 военнослужащих противника сдались в российский плен. Средства ПВО РФ в указанный период сбили самолёт МиГ-29, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов HIMARS и 290 беспилотников ВСУ.

4 ноября заместитель командующего группировкой ВС РФ «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что за последний месяц группировка освободила восемь населённых пунктов в ДНР. Наступательные действия ведутся уже на протяжении пяти месяцев, напомнил он.