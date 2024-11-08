Москва, 8 ноября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю на всех направлениях спецоперации потеряли около 14 тыс. военных, проинформировал 8 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Так, военные подразделения группировки войск «Север» ликвидировали до 2020 украинских бойцов, девять танков и шесть боевых машин пехоты Bradley. Бойцы Западной группировки освободили населённый пункт Першотравневое в Харьковской области, а также ликвидировали более 3160 военных ВСУ.

Южная группировка освободила населённый пункт Антоновка в ДНР, уничтожив более 4420 украинских бойцов. Кроме того, были ликвидированы 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Военные группировки войск «Центр» ликвидировали более 3440 украинских военных, а также 27 бронированных машин и три танка.

«Восток» уничтожил до 820 военных противника, 13 бронированных машин и три танка. Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили до 470 бойцов ВСУ, 17 автомобилей и две бронированные машины противника.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России 8 ноября показало кадры работы расчётов «Мста-С» группировки войск ВС России «Запад». Расчёты при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную САУ Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ на 8 ноября, всего с начала проведения СВО были уничтожены 648 самолётов, 283 вертолёта, 35 409 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 141 танк и другая боевая бронированная машина, 1486 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 488 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 100 единиц специальной военной автомобильной техники.