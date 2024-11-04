Якутск, 4 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Военные группировки российских войск «Восток» за месяц освободили восемь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 ноября на полях просветительского марафона «Знание. Первые» сообщил заместитель командующего группировкой ВС России генерал-лейтенант Роман Греков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он напомнил, что на южнодонецком направлении группировка «Восток» ведёт наступательные боевые действия уже на протяжении пяти месяцев.

«Вот прорвана зона тактической обороны противника. Вы все знаете, что опорный такой пункт населённый ― Угледар, он за нами. Только за последний месяц, за октябрь, восемь населённых пунктов и более 100 кв. км территории освобождено», ― уточнил Греков.

При этом он отметил, что противник отступает, но всё ещё оказывает сопротивление.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 3 ноября сообщило, что украинская армия за последние сутки в зоне спецоперации потеряла свыше 1,6 тыс. бойцов. Подразделения войсковой группировки «Юг» ВС РФ ликвидировали больше 520 украинских военных, «Центр» — свыше 500, «Запад» — до 460, «Восток» — до 105, «Днепр» — до 60, «Север» — более 30.

Подразделения группировки российских войск «Центр» 3 ноября в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишнёвое в ДНР. Ранее, 2 ноября, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кураховка в ДНР, 1 ноября — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское, 31 октября — Ясную Поляну, 30 октября — село Кругляковка в Харьковской области, а 29 октября — город Селидово.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России Иван Бигма 4 ноября сообщил, что российские военные за сутки захватили 43 опорных пункта Вооружённых сил Украины, уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи Starlink, девять миномётных расчётов и два украинских дрона самолётного типа.