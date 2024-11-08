Москва, 8 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 8 ноября пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

Речь идёт о незаконном вознаграждении на сумму 60 млн рублей. По версии следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на подведомственных объектах.

«Всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, следственные действия продолжаются. Вопрос о мере пресечения задержанному рассмотрят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тульской области арестовали заместителя генерального директора управления вневедомственной охраны Минтранса России Алексея Борисова, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, Борисов, занимая сначала должность замначальника, а затем начальника федеральных казённых учреждений, в период с 2014 по 2021 год получал от руководителя ООО «С-ДСУ 111» взятки через посредника. Оба они тоже задержаны.

В Югре 5 ноября отправили под арест бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, его обвиняют в коммерческом подкупе.