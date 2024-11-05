Тула, 5 ноября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Заместителя генерального директора управления вневедомственной охраны (УВО) Минтранса России Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки, сообщает 5 ноября пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следственными органами СК России по Тульской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по материалам ФСБ России, в отношении заместителя генерального директора УВО Минтранса России Алексея Борисова, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, Борисов, занимая сначала должность замначальника, а затем начальника федеральных казённых учреждений, в период с 2014 по 2021 год получал от руководителя ООО «С-ДСУ 111» взятки через посредника. Чиновника, руководителя общества и посредника уже задержали, им предъявили обвинения в совершении коррупционного преступления.

3 ноября ИА Регнум передавало, что заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева арестовали по подозрению во взятке. Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.

30 сентября бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Гамаюнова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).