Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова отправили под стражу. Такое решение 5 ноября вынес Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции округа.

Telegram/Андрей Филатов

«Постановлением Нижневартовского городского суда <…> Филатову Андрею Сергеевичу <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», ― говорится в сообщении пресс-службы судов в Telegram-канале.

В СИЗО бывший мэр останется до 3 января 2025 года. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовало следствие. Филатова обвинили по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Как передавало ИА Регнум, о задержании Филатова в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в силовых структурах сообщили 5 ноября. Других подробностей не приводилось.

22 апреля Филатов сообщил о своём решении досрочно уйти в отставку. Он пояснил, что отставка вызвана личными причинами, никакого политического или другого внешнего контекста в этом нет. Чиновник добавил, что намерен остаться в регионе и сосредоточиться на экономических проектах, в частности связанных с развитием территорий.

Пост главы Сургута Филатов занимал с февраля 2021 года. До этого он работал в должности вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике, был депутатом парламента региона.