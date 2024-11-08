Токио, 8 ноября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Круизный лайнер Spectrum of the Seas, застрявший в Японии из-за неисправности, после завершения ремонтных работ благополучно покинул порт Иокогамы. Об этом 8 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одного из российских туристов.

Christophe Gateau/Global Look Press

По словам собеседника, лайнер вышел из порта примерно в 11:30 по местному времени (05:30 мск) и направился в китайский Шанхай. Ориентировочно, судно прибудет туда утром 11 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября появилась информация, что от 500 до 600 российских туристов находятся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, который не может покинуть японский порт Йокогама из-за неисправности. По данным пассажиров, у корабля отказали два двигателя. Остальные системы работают без сбоев.

Компания — владелец лайнера решила задобрить недовольных остановкой корабля клиентов и сделала бесплатными все алкогольные напитки.

Посольство России в Токио получило 50 жалоб от российских граждан, застрявших на судне. Они попросили дипломатов помочь им покинуть лайнер и вылететь на родину. Дипломаты отметили, что у 538 граждан РФ, которые находятся на борту, истекли транзитные визы вследствие переноса даты отплытия лайнера.

Многие туристы, которые находятся на борту, лишились своих авиабилетов вследствие задержки. Они не успеют попасть на рейсы, забронированные на 9 и 10 ноября.

В АТОР пояснили, что российские граждане не могут сойти с круизного лайнера из-за отсутствия виз.