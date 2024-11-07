Токио, 7 ноября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Компания-владелец круизного лайнера Spectrum of the Seas (Спектр морей), который застрял в Японии с сотнями российских граждан на борту, сделала для туристов бесплатными все алкогольные напитки.

Xinhua/Global Look Press

Отмечается, что так организация решила задобрить клиентов, недовольных остановкой корабля. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Многие туристы, которые находятся на борту, лишились своих авиабилетов вследствие задержки. Они не успеют попасть на рейсы, которые были забронированы на 9 и 10 ноября.

Круизный лайнер, который уже отремонтировали, прибудет в Шанхай только к 11 числу. Некоторым клиентам придётся потратить ещё почти 200 тысяч рублей, чтобы вернуться домой. При этом билеты на круиз стоили для каждого почти 1000 евро (105 тысяч рублей).

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября появилась информация, что от 500 до 600 российских туристов находятся на борту круизного лайнера, который не может покинуть японский порт Иокогама из-за неисправности. По данным пассажиров, у корабля отказали два двигателя. Остальные системы работают без сбоев. Туристы продолжают отдыхать на палубах.

Spectrum of the Seas имеет водоизмещение почти 170 тыс. брутто-тонн и может принять на борт около 4,9 тыс. пассажиров.