Токио, 7 ноября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Посольство России в Токио получило 50 жалоб от российских граждан с лайнера Spectrum of the Seas (Спектр морей), который застрял в порту в Японии. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе российской дипломатической миссии.

JEROME FAVRE/EPA/ТАСС

Речь идёт об обращениях, авторы которых попросили дипломатов помочь им покинуть судно, стоящее на ремонте, и вылететь на Родину.

«7 ноября в консульский отдел посольства России в Японии обратилось порядка 50 граждан РФ (по телефону и электронной почте) с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов г. Токио в Шанхай, далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама», — отметило посольство в своём Telegram-канале.

После получения жалоб сотрудники дипломатического представительства оперативно связались с японскими властями для содействия туристам. Дипломаты отметили, что у 538 граждан РФ, которые находятся на борту, истекли транзитные визы вследствие переноса даты отплытия лайнера.

Японские власти ответили посольству, что готовы помочь туристам в выезде при условии, если россияне сами напрямую обратятся к американской компании Royal Caribbean, владеющей лайнером.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября стало известно, что на борту Spectrum of the Seas находятся от 500 до 600 российских туристов. Судно не может покинуть Иокогаму из-за неисправности. Пассажиры утверждают, что у корабля отказали два двигателя. При этом туристы продолжают отдых.

Также стало известно, что компания-владелец лайнера сделала для пассажиров бесплатными весь алкоголь. Туристы считают, что таким способом организация решила задобрить их на фоне жалоб об остановке корабля. Также уточнялось, что лайнер якобы уже отремонтирован. К 11 ноября он должен прибыть в китайский Шанхай.