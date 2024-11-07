Москва, 7 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российские граждане, застрявшие на круизном лайнере в Японии, не могут сойти с него из-за отсутствия виз. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ассоциация Туроператоров

«Покинуть лайнер и попытаться самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолёт, у наших соотечественников пока тоже не очень получается ― у них нет японских виз», ― говорится в сообщении ассоциации.

В компании CruClub, которая продавала круговой круиз по Азии до Шанхая, пояснили, что виза в Японию под него не оформлялась, поскольку японские порты ― Кобе, Осака и Йокогама (Токио) находились в середине маршрута, а не были точкой его старта или окончания.

В АТОР отметили, что виза не требуется для схода круизных туристов на берег с экскурсией, если порты этой страны не являются отправной точкой. При этом вылететь в другую страну из какого-либо аэропорта Японии без визы не получится.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября появилась информация, что от 500 до 600 российских туристов находятся на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas, который не может покинуть японский порт Иокогама из-за неисправности. По данным пассажиров, у корабля отказали два двигателя. Остальные системы работают без сбоев.

Компания-владелец лайнера решила задобрить недовольных остановкой корабля клиентов и сделала бесплатными все алкогольные напитки.

Посольство России в Токио получило 50 жалоб от российских граждан, застрявших на судне. Они попросили дипломатов помочь им покинуть лайнер и вылететь на Родину. Сотрудники дипломатического представительства оперативно связались с японскими властями для содействия туристам. Дипломаты отметили, что у 538 граждан РФ, которые находятся на борту, истекли транзитные визы вследствие переноса даты отплытия лайнера.

Многие туристы, которые находятся на борту, лишились своих авиабилетов вследствие задержки. Они не успеют попасть на рейсы, забронированные на 9 и 10 ноября. Круизный лайнер прибудет в Шанхай только к 11 ноября. Некоторым клиентам придётся потратить ещё почти 200 тыс. рублей, чтобы вернуться домой. При этом билеты на круиз стоили для каждого почти 1 тыс. евро (105 тыс. рублей).