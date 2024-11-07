Иокогама, Япония, 7 ноября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Несколько сотен российских туристов — 500–600 человек — находятся на борту круизного лайнера «Спектр морей», который не может покинуть японский порт Иокогама из-за неисправности. Об этом сообщает 7 ноября РБК со ссылкой на пассажиров.

Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

У туристов могут сгореть дорогостоящие билеты, в связи с чем они просят российское консульство и местные власти обеспечить им перелёт до китайского Шанхая — конечной точки круизного маршрута. Перевозчик пообещал вернуть деньги за круиз и частично компенсировать расходы, говорится в материале.

Предполагалось что лайнер, принадлежащий компании Royal Caribbean International, прибудет в Шанхай 9 ноября. Пока прибытие отложено на два дня. По словам пассажиров, у судна сломались два двигателя, в остальном все системы работают без сбоев — люди продолжают отдыхать на палубах и полноценно питаться.

Россиянам нужно успеть добраться до Шанхая, чтобы не сгорели обратные билеты на родину. Это возможно, если им разрешат прибыть в аэропорт Токио к утру 8 ноября, чтобы купить билеты до Китая. В настоящее время люди не могут покинуть порт, так как им не отдают паспорта, а собственник лайнера «не даёт представителей», пояснила одна из пассажирок.

«Люди теряют сотни тысяч долларов. Я лично должна быть 12 числа в России! У меня командировка по работе, куча билетов горит», — посетовала другая россиянка.

Ещё один российский турист рассказал, что консульство РФ в Японии попросили «согласовать с властями возможность покинуть судно и убыть в аэропорт Токио с целью убытия в Шанхай».

Как сообщало ИА Регнум, «Спектр морей» водоизмещением почти 170 тыс. брутто-тонн способен принять на борт около 4,9 тыс. пассажиров. В 2019 году лайнер прибыл во Владивосток и стал крупнейшим круизным судном, зашедшим в российский порт.