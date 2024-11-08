Вашингтон, 8 ноября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Многотысячный марш пройдёт 20 января в Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, сообщила 7 ноября газета The Washington Post со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акция будет называться «Народный марш на Вашингтон». Планируется, что в шествии примут участие приблизительно 50 тыс. человек.

Марш собираются организовать несколько общественных движений, выступающих за защиту гражданских прав и расовой справедливости. Представитель одной из этих организаций, исполнительный директор «Женского марша» Рэйчел О’Лири Кармона назвала цели акции.

«Мы проведём марш в рамках продолжения борьбы за нашу свободу, наши семьи, наше будущее, чтобы ясно дать понять перед лицом растущего авторитаризма, что мы не сдадимся», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября соперница Трампа на президентских выборах действующий американский вице-президент Камала Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала, что передача власти в США пройдёт мирно. Она также призвала общественность в стране признать результаты голосования.

7 ноября действующий глава Белого дома Джо Байден заверил, что передача полномочий президента Дональду Трампу пройдёт мирно. Он уточнил, что процедура состоится в соответствии с законом 20 января 2025 года. Байден также сообщил, что поручил своей команде работать с Трампом для мирной передачи власти. Президент добавил, что страна должна принять сделанный в ходе голосования выбор.