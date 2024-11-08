Москва, 8 ноября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры работы расчётов «Мста-С» группировки войск ВС России «Запад». Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны России. Кадр из видео

По данным ведомства, расчёты при выполнении огневых задач уничтожили замаскированную САУ Krab, буксируемые пушки, танки и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Минобороны РФ доложило об освобождении населённого пункта Кременная Балка в ДНР. Кроме того, 7 ноября пресс-служба военного ведомства проинформировала о нанесении удара по инфраструктуре военного аэродрома противника, а также по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Средства ПВО РФ в минувшие сутки сбили 55 беспилотников противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации в указанный период составили до 1790 человек.

4 ноября заместитель командующего группировкой ВС РФ «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что за последний месяц группировка освободила восемь населённых пунктов в ДНР. Наступательные действия ведутся уже на протяжении пяти месяцев, напомнил он.