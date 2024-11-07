Москва, 7 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки в ходе спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также местам хранения беспилотных летательных аппаратов. Об этом 7 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Также российская авиация и артиллерия поразили места подготовки к запуску украинских дронов, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <…> скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 7 ноября взяли под огневой контроль последнюю крупную трассу снабжения украинской армии в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Дорога простреливается российской артиллерией.

Кроме того, российские подразделения улучшили положение на донецком направлении и выбили военных ВСУ с позиций северо-западнее Золотарёвки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что также ВС РФ продвинулись по направлению Северска западнее от населённого пункта Верхнекаменское. По его словам, положение российских войск создаёт серьезную угрозу украинским военным, позиции которых расположены юго-западнее Белогоровки.

Российские силы 7 ноября освободили населённый пункт Кременная Балка в ДНР, днём ранее освободили Антоновку и Максимовку.